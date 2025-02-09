中評社北京2月9日電／網評：春聯是全民的詩意表達



來源：人民網 作者：王家安（中國楹聯學會副會長）



寫春聯，是過春節必不可少的年俗。



春聯起源於桃符，最早見於先秦神話，《山海經》《論衡》《淮南子》等書中均有記載。從最初驅邪禳災的“神荼”“鬱壘”，延伸為桃符題詞、春帖詩句，在敦煌遺書中發現唐代立春時“書門左右”的題句，也偶見宋人蘇軾、朱熹等以兩行偶句題於桃符。《宋史》記載五代十國後蜀主孟昶“新年納餘慶，嘉節號長春”的桃符，儘管被後世認作楹聯之肇啟，但宋元時“春聯”的概念並不明晰。人們耳熟能詳的王安石《元日》“千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符”一句中的“桃符”，確實不同於我們所熟知的春聯。步入明代，寫有偶句的桃符、春帖已十分常見，明中期文獻中開始出現“春聯”，書肆間也可見《百家巧聯》《唐詩春聯新譜》等日用之書，春聯逐漸登上歷史舞台，並在明末清初取代桃符、春帖，成為春節祈福納祥的主要文化載體。



寫春聯古稱“書春”，其“迎春以書”，凸顯時令特徵，一副“爆竹一聲傳臘去，梅花數點送春來”的春聯，瞬間就將新春的訊息帶到人寰。春聯題在紅箋，烘托喜慶氛圍；春聯成雙成對，體現對稱之美。春聯書寫吉祥，古往今來，“桃符盡書吉利”，人們對美好生活的向往從未改變。春聯語貴平實，文風淺顯，年味喜見，像那句“生意興隆通四海，財源茂盛達三江”，能從明代流傳下來，不無其存在的道理。春聯儀式莊重，入臘以後，常與祭祖、迎春等民俗並重，賡續著傳統，涵養著操行。春聯貼門左右，並不孤芳自賞，前人就有詩雲“沿途聽爆竹，逐驛讀春聯”，在新春的解讀中，彼此讚賞。春聯逐年更換，以特有的儀式感，順應自然規律，鼓勵辭舊迎新。春聯往往“配以橫批、福字”，營造祥和畫面，形成文化閉環。春聯還全民參與，凡有華人的地方，必有春聯，千門萬戶、千行百業貼上的不僅是一件筆墨，更是對幸福的兩行注腳。