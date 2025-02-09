中評社北京2月9日電／網評：有一種熱愛跨越經緯



來源：人民網 作者：劉 念



本屆亞冬會，哪個項目報名最踴躍？



答案是“高山滑雪”，共有來自25個國家和地區的隊伍參加。其中，柬埔寨和沙特阿拉伯首次參加亞冬會，後者還將擔任下屆亞冬會東道主。



新成員，新氣象。“作為熱帶國家，派運動隊參會是柬埔寨的驕傲”“期待從中國辦賽中汲取經驗，相信沙特阿拉伯將有更多運動員參與冰雪項目”……見慣熱帶雨林、沙漠綠洲的人們，正被“冰雪奇緣”深深吸引，共赴亞冬之約，奏響“冰雪同夢、亞洲同心”的動人樂章。



從1986年參加首屆亞冬會的7個體育代表團，到如今第九屆亞冬會的34個，氣候炎熱、冰雪稀缺的國家和地區代表團數量增長不少。亞洲冰雪運動“朋友圈”的進一步擴大，是萬千參與者跨越經緯、擁抱彼此的結果。



中國的冰雪熱，不僅傳遍大江南北，也為亞洲冰雪運動注入生機活力。冰雪運動跨越地域限制，四季溫暖的廣東等省份冰雪運動消費火熱；隨著中國不斷擴大免簽國家範圍，入境游持續升溫，越來越多的東南亞遊客慕名而來，打卡廣州等地的雪場，暢享冰雪樂趣。



環境有別，心境相通。無論是在亞冬會的賽場上，還是在亞洲各地的雪場、冰場上，對冰雪運動的興趣、對共融共享的追求，匯成人們加深理解的共同語言。有一種熱愛跨越經緯，樂見亞冬會“大家庭”更加興旺團結，也相信冰雪夢想將承載人們對美好生活的向往，不負“熱”愛、蓬勃生長。