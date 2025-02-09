周潤發參與香港半馬賽事　稱天公造美涼爽舒服

中評社香港2月9日電／香港馬拉松有多位知名人士參與，其中影星周潤發參與半馬比賽。他在賽後表示，今日天公造美，很涼爽舒服，自己狀態很好，成績約為2小時22分鐘，並非個人最佳時間，希望逐漸進步，明年能2小時20分完成。他又說希望到80歲時，能在兩小時內完成，但不會跑全馬比賽。



香港電台報導，周潤發表示，今年氣氛不錯，其他參賽者與他自拍亦沒有受影響，因為影完相很快走。他說如果時間容許，會到其他地方參賽，但喜歡在香港跑，因為比賽完結後，可以去食點心，其他地方的食物不適合自己的口味。

