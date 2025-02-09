【
大
中
小
】 【
打 印
】
周潤發參與香港半馬賽事 稱天公造美涼爽舒服
http://www.CRNTT.com
2025-02-09 11:50:56
中評社香港2月9日電／香港馬拉松有多位知名人士參與，其中影星周潤發參與半馬比賽。他在賽後表示，今日天公造美，很涼爽舒服，自己狀態很好，成績約為2小時22分鐘，並非個人最佳時間，希望逐漸進步，明年能2小時20分完成。他又說希望到80歲時，能在兩小時內完成，但不會跑全馬比賽。
香港電台報導，周潤發表示，今年氣氛不錯，其他參賽者與他自拍亦沒有受影響，因為影完相很快走。他說如果時間容許，會到其他地方參賽，但喜歡在香港跑，因為比賽完結後，可以去食點心，其他地方的食物不適合自己的口味。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
2025香港馬拉松將於明年2月9日舉行
(2024-08-13 15:41:14)
香港馬拉松開跑 7.4萬人參賽
(2024-01-21 11:07:30)
周潤發渣馬衝線 眾跑手興奮求合影
(2023-02-12 16:48:51)
陳茂波：港復辦大型盛事向世界展示全面復常
(2023-02-12 16:21:47)
渣打香港馬拉松 周潤發首戰10公里賽
(2023-02-12 15:37:33)
渣打香港馬拉松一年跑兩次 今年11月擬再辦
(2023-02-12 13:46:35)
周潤發獲頒浸大榮譽博士 笑談當年事
(2021-08-08 13:32:09)
周潤發要捐出全部身家 一句話令網友動容
(2018-10-15 09:30:25)