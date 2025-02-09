中國動畫電影何以踩上“風火輪”？

（圖片來源：中評社資料圖） 中評社北京2月9日電／據新華社報導，7日最新數據顯示，電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）登頂中國電影票房榜後，又登頂全球影史單一市場票房榜。



《哪吒2》登頂之前，《西游記之大聖歸來》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《長安三萬里》《新神榜：哪吒重生》《白蛇：緣起》等不少國產動畫電影取得了不俗的市場反響，讓很多人看到了國產動畫的希望——“中國動畫電影踩上了‘風火輪’”。



近年來，隨著文化政策的有力牽引，對文藝精品扶持力度的加大，中國文化市場日益繁榮，不斷吸引各類人才投身於動畫電影。在《哪吒2》的結尾字幕上，跟動畫製作有關的公司多達上百家，大多是本土製作公司。這背後是一條不斷成熟的動畫製作產業鏈。電影里的每一個鏡頭，每一句台詞，都體現著堅實的行業積累。



還有中國傳統文化的加持。從2015年熱映的《西游記之大聖歸來》，到2019年爆火的《哪吒之魔童降世》，2023年大熱的《長安三萬里》等等，近年來熱映的國產動畫電影，讓觀眾看到了中國傳統文化的魅力和國產動畫的無限潛力。



從市場消費視角來看，優質內容始終是吸引觀眾的核心動力。“哪吒”一騎絕塵，成為票房和口碑的雙料贏家，憑的是過硬的質量。

