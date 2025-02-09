神十九乘組太空出差滿百天　歡度蛇年春節

“太空家園”迎新春（圖源：央視新聞） 中評社北京2月9日電／據央視新聞報導，神舟十九號乘組航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤太空出差已滿百天。上周，他們在軌迎來蛇年春節，三名航天員度過了一個年味十足又勞逸結合的節日，各項工作進展順利。



這是中國人第四次在空間站內歡度春節，貼春聯、掛福字、吃年夜飯都是太空過節的必備項目。



除了給“太空家園”裝扮上奪目的“中國紅”，“龍馬乘組”還穿上了喜氣洋洋的“祥雲服”，一同分享了豐盛的年夜飯，並為全國人民送上了新春祝福。春節期間，航天員還進行了娛樂活動，並與家人、親友視頻通話。



與此同時，站務管理等日常工作及各項空間科學實試驗也有序開展中。



在航天醫學實驗領域，航天員完成了血樣采集、離心處理及分裝冷凍保存等操作，地面科研人員將利用下行的血液樣本，開展長期航天飛行中骨骼相關生理系統變化特徵與變化規律、空間特因飛行環境對人體基因表達調控的影響機制等多項研究。



此外，乘組使用相關設備及軟件開展了行為學測試及精細動作控制相關測試，測試數據將用於探究重力對視覺運動信息加工過程的影響以及微重力條件下精細動作控制的變化規律與認知機制。



在航天員心理與行為能力研究方面，乘組完成了在軌情緒狀態測試和應急決策能力評估等項目相關工作。



乘組按計劃進行了醫學檢查，使用中醫四診儀、骨密度測量儀等儀器設備對健康狀態進行檢測與評估，並積極開展身體鍛煉。