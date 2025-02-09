未成年人入住旅館“五必須”　公安公布案例

中評社北京2月9日電／據新華社報導，記者8日從公安部獲悉，2024年，全國旅館報備未成年人入住4200餘萬人次，公安機關核查可疑情況52.2萬次，有效維護了廣大未成年人合法權益。公安部當日公布推進落實旅館經營者接待未成年人入住“五必須”要求5起典型案例。



2024年，公安機關持續推進旅館經營者落實接待未成年人入住“五必須”要求，緊密圍繞旅館接待未成年人入住查驗登記、入住詢問、可疑情況報告等重點環節，嚴格督促旅館經營者履行未成年人保護責任義務，同時，加大檢查力度，對未落實“五必須”要求的經營者和相關人員依法追責。



2024年9月，3名成年人攜1名女嬰入住黑龍江省哈爾濱市道外區某酒店，酒店前台工作人員按照“五必須”要求核實入住信息，由於無法提供女嬰的身份證明，酒店前台工作人員及時將情況報告公安機關。經公安民警現場核查，初步判定該女嬰系被拐賣。公安機關將女嬰安全解救後，進一步順線追蹤，成功破獲一起拐賣兒童案件。



2024年6月，上海市寶山區某賓館接待2名外省未成年男孩辦理入住時，按照“五必須”要求，詢問兩名男孩監護人聯繫方式，但兩人拒絕提供，賓館工作人員立即向公安機關報告。經民警現場瞭解，2名男孩系與父母吵架後結伴離家出走，隨後，民警聯繫家長將2人接回。



2024年4月，1名男子與1名未成年女孩半小時內先後前往合肥市廬陽區步行街周邊三家旅館辦理住宿，前台工作人員按“五必須”要求，詢問女孩監護人聯繫方式及兩人身份關係，因未成年人無法提供監護人聯繫方式，三家旅館均未接待入住，並第一時間向公安機關報告可疑情況。經民警現場核查，2人系網友關係。隨後，民警對該男子進行了批評教育和法治教育，女孩安全返家。



2024年5月，1名未成年男孩到廈門某酒店辦理入住，前台工作人員按照“五必須”要求詢問登記男孩監護人信息，同時發現男孩行為可疑，便立即向公安機關報告。經公安民警現場核查，發現男孩攜帶可疑設備，並根據該線索研判深挖，成功抓獲3名實施電信網絡詐騙犯罪嫌疑人。



2024年7月，黑龍江省五常市某賓館接待一名未成年男孩入住時，前台工作人員按照“五必須”要求進行詢問，但該男孩拒絕提供監護人聯繫方式，工作人員立即將該情況報告公安機關。經公安民警現場瞭解，男孩系與家長鬧矛盾後，準備入住酒店自殺。後經民警耐心開導勸解，男孩最終放棄輕生念頭，並由其父母將其接回家中。