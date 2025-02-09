粵港澳大灣區又一超級工程初顯“真身”

獅子洋大橋東主塔和東錨碇施工現場俯瞰（2025年2月6日攝，無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月9日電／據新華社報導，春潮湧動，機械轟鳴。



在珠江口，一座新的超級工程的大橋主塔已經“長高”至86.5米，正向著342米的目標“拔節生長”，建成後相當於100多層住宅樓的高度。



這是建設中的獅子洋大橋施工現場。獅子洋大橋是獅子洋通道項目的關鍵控制性工程，主跨2180米，是目前中國乃至世界上技術難度最大、建造工藝最為複雜的橋梁之一。



獅子洋通道項目連接廣州市南沙區和東莞市虎門鎮，全長約35公里，雙向8車道。其中，過江段採用雙層橋梁方案，是珠江口第一條雙層過江通道。



在珠江口東岸的東莞沙田鎮的施工現場，獅子洋大橋的東主塔正進入主塔橫梁施工階段。建設者們有的在焊接鋼筋，有的在吊運材料。12根引橋墩柱成對排列，勾勒出平滑優美的弧線，向遠處直徑127米的超大錨碇延伸而去。



“春節期間，76名建設者堅守崗位持續攻堅。”保利長大獅子洋通道T9標項目總工匡一成說，目前，標段內東主塔、東引橋和東錨碇等重點施工區域已有序恢復生產作業，預計今年底獅子洋大橋的主橋塔高可突破200米。



在珠江口西岸的廣州南沙區，獅子洋大橋的西錨碇一個月前剛完成填芯施工。目前，獅子洋大橋的東、西錨碇雙雙進入頂板施工的新階段。



“錨碇是懸索橋中主纜索的錨固構造，承受著主纜索的拉力，它像巨大的‘秤砣’一樣，將主纜穩穩地固定在混凝土中。”中交二公局獅子洋通道T7合同段項目經理霍凱榮說，面對施工環境複雜、大體積混凝土抗滲抗裂質量控制困難等問題，建設者們通過搭建數字化管理平台、研發大體積混凝土智能溫控系統等措施，保證錨碇順利完成填芯。



站在獅子洋大橋施工現場，南側的虎門大橋和北側的南沙大橋清晰可見，大橋巍峨聳立、跨越珠江，車流不息。



“粵港澳大灣區城市群充滿活力，一座座跨江通道不斷加速珠江口東西兩岸的人流、物流和信息流的流動。”廣東交通集團獅子洋通道項目副總經理鮮榮說，獅子洋通道建成後，將為珠江口東西兩岸融合發展開辟新的重要通道。



在粵港澳大灣區，有6條跨江跨海通道已建成通車，分別是1997年通車的虎門大橋、2008年通車的黃埔大橋、2018年通車的港珠澳大橋、2019年通車的南沙大橋、2024年通車的深中通道和黃茅海跨海通道。



“新的一年，我們將圍繞超2000米級橋梁智能製造、智慧梁場生產線迭代升級、項目建設數字化轉型升級等內容，把產業升級與獅子洋通道項目建設緊密結合，推動中國橋梁建造取得新進步、新發展。”鮮榮說。