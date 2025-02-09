2月8日，中國隊球員張鵬飛（前）在比賽中射門。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月9日電／據新華社報導，哈爾濱亞冬會男子冰球A組第四輪8日晚展開角逐，中國隊5：0擊敗中國台北隊，收穫兩連勝。



上一輪，中國隊擊敗泰國隊迎來首場勝利，而中國台北隊前三輪全部敗北，實力占優的中國隊力求拿下此戰。



開場不到1分鐘，侯宇陽沿右路高速突進後，大力抽射球門上角，為中國隊先下一城。兩分鐘後，於紀龍接隊友傳球推射得手擴大比分。第七分鐘，張澤森中場斷球，高速殺到門前晃開門將後得分。第15分鐘，閆俊丞勁射再得一分，中國隊取得4球領先。



次節比賽，中國台北隊防守強度明顯提升，中國隊狂轟20次射門，均無功而返。末節，第51分鐘，王京門前混戰中再進一球，中國隊最終將比分鎖定為5：0。



本輪戰罷，中國隊小組排名上升到第三位。10日的小組末輪戰，中國隊將迎來日本隊的挑戰。



“今天這場比賽其實也是為了備戰下一場比賽，這場比賽對手的整體前搶戰術和日本隊很像。”中國隊隊長張嘉祺說。



“下一場比賽我們會拼盡全力，調整自己的心態和狀態，目標就是擊敗日本隊。”中國隊門將孫澤浩說。



男子A組另外兩場比賽中，哈薩克斯坦隊4：1擊敗日本隊，韓國隊10：0大勝泰國隊。



此外，女子B組也進行了兩場較量，韓國隊3：2險勝中國台北隊，泰國隊2：1小勝中國香港隊。