徐夢桃獲自由式滑雪女子個人空中技巧冠軍

2月9日，徐夢桃在賽後慶祝。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月9日電／據新華社報導，躍起、騰空、旋轉、落地，徐夢桃用一套行雲流水的動作，為自己的首個比賽日畫上完美句號。在9日結束的第九屆亞冬會自由式滑雪女子個人空中技巧決賽中，徐夢桃為中國隊再添一金。



當天比賽共有7名選手參加，分兩輪進行。在第一輪中，每名選手有兩次試跳機會，取較高的得分為最好成績，前六名進入第二輪。第二輪選手“一跳定勝負”，決出最終的冠軍歸屬。



首輪比賽第一跳，徐夢桃游刃有餘地完成了一套難度系數3.5250的動作，獲得97.99的高分，晉級第二輪。決勝一跳，最後一個出場的徐夢桃在落地時稍有不穩，但她立刻調整穩住了身形，最終獲得90.94分，排名第一。中國隊選手陳雪錚以81.58分收穫亞軍，哈薩克斯坦選手阿亞娜·卓勒達斯以76.54分摘得銅牌。



34歲的徐夢桃賽後難掩激動，她說：“我對自己的表現非常滿意，第一輪跳出了我在這個賽季這套動作的最高分。第二輪前面的對手出現了一些失誤，所以我的目標就是穩定發揮，我覺得我做得不錯。”



談到此次奪冠的感受，徐夢桃說：“北京冬奧會後我休息了很長一段時間，回歸後其實也一直是帶著問號走到了現在，但每一次復出之後我都可以再次證明自己，信心一點一點積累。所以我想說，永遠不要放棄努力，你的努力會在最關鍵的時候幫到你。”