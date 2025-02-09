福建：“四鏈”融合激發縣域經濟新動能

中評社北京2月9日電／據新華社報導，新春伊始，記者走進福建泉州南安市的九牧集團，只見無水馬桶、超靜音衝刷、網聯淋浴頭等創新產品讓人贊嘆稱奇；“黑燈工廠”中，智能化的信息管理和生產設備，正火力全開組織生產。



憑借全球16個研發中心、衛浴行業發明專利數量位居全球前列的創新驅動，這家公司實現智能馬桶品類銷量行業領先，品牌價值超過1500億元，帶動20多萬人就業。“去年產值同比增長超過兩位數，今年一季度訂單額完成預定目標的130%。”九牧集團董事長林孝發介紹。



作為龍頭企業，九牧集團的“開門紅”，為當地水暖衛浴閥門全產業鏈千億生態走廊建設注入了強大信心。當前該生態走廊布局的共享創新平台、工業互聯、金融服務、人才服務等賦能平台及產業園區等，正在加速落地。



南安是民營經濟大市泉州的工業重地之一。當地通過不斷培優產業鏈、激活創新鏈、厚植資金鏈、延伸人才鏈，促進“四鏈”融合，為水暖衛浴閥門和石材智造等千億產業集群建設注入綿綿不斷的新動力。



福建高度重視縣域經濟，把縣域重點產業鏈作為縣域經濟高質量發展的關鍵支撐。南安市的特色產業全產業鏈千億生態走廊建設，是福建深化落實“四鏈”融合，創新驅動縣域重點產業鏈現代化、做強縣域經濟的縮影。



當前，福建省縣域重點產業鏈發展呈現“百花齊放”的良好態勢。福建省工信廳數據顯示，去年福州的海洋生物制藥、泉州的現代體育、寧德的鋰電新能源、晉江的鞋服等8個市縣特色產業入選工信部首批“中國有影響力的城市產業名片”，數量居全國第3位；21個縣域產業集群獲評國家級、省級中小企業特色產業集群。



“縣域重點產業鏈的競爭優勢不斷擴大，讓縣域產業發展動能更加強勁。”福建省工信廳廳長翁玉耀介紹，去年，福建83個縣域圍繞特色產業延鏈補鏈強鏈，對接簽約了民企產業項目3210項。



福建圍繞深化產業鏈、創新鏈、資金鏈、人才鏈“四鏈”融合不斷優化政策環境，也激發了科研、金融機構等積極參與福建縣域產業創新發展的熱情。



2月7日，在南安召開的福建全省縣域重點產業鏈“四鏈”融合現場會上，中國科學院院士、上海大學校長劉昌勝表示，通過高校資源與縣域經濟結合，上海大學已有百餘名人才團隊深入南安服務其縣域特色產業，形成顯著的人才集聚效應。“‘四鏈’融合對福建打造縣域科技創新策源地、推動產業創新產生積極影響。”



近年來，福建域內金融機構創新金融工具和產品，持續加大對科技成果轉化、縣域重點產業、科創企業等方面投入。興業銀行董事長呂家進介紹，通過科技金融、園區金融、多元金融、融資＋融智等服務，不僅支持了福建重點縣域產業鏈，還實現了金融生態圈合作共贏。



目前，福建省已梳理確定縣域重點產業鏈共164條。福建將繼續從創新工作機制、加強部門協同、優化政策供給、強化要素保障等方面，堅定不移推動“四鏈”深度融合，促進縣域重點產業鏈和縣域經濟高質量發展。