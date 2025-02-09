保障教育公平　讓學籍領域違規無所遁形

中評社北京2月9日電／據中國青年報報導，近日，教育部公布新修訂的《中小學生學籍管理辦法》。《辦法》第二十五條提出，“學校應當至少每學期核准一次學生學籍，確保人籍一致、學籍變動手續完備、學生基礎學籍信息和學籍變動信息準確。嚴肅、及時處理檢查中發現的人籍分離、空掛學籍等問題。”相關規定直指學籍管理的突出問題，彰顯了捍衛教育公平的堅定決心。



學籍是學生在學校就讀的身份標識，對學生的重要性不言而喻。正常情況下，學生應“籍隨人走”，即實際就讀學校和學籍所在學校一致。然而，由於種種因素，一些學生存在空掛學籍、人籍分離、重復學籍等狀況。唯有建立嚴格的核查與處置機制，層層把關、有錯必糾，才能掃清問題，保證學生學籍信息準確。



人籍分離、空掛學籍等問題，本質是某些人想要利用教育資源的地區差距、校際差異“套利”。不論是少數家長以灰色手段為孩子謀取利益，還是少數學校試圖開展不正當競爭，都損害了尊重規則者的權益，讓多數人受害。我國的教育體系旨在公平、公正地保障適齡兒童少年的受教育權與升學機會，學籍管理制度也應服務於這一目標。



隨著社會人口流動日益頻繁，學生正常的學籍變動也需得到保障。《辦法》在細化規範學籍變動條件的同時，對學生教育數字身份、學籍管理移動端建設、減證便民等作出明確規定。如第十五條規定進一步簡化跨省轉學材料，實現跨省轉學“一網通辦”。這些優化服務、體現人文關懷的舉措，同樣有利於維護學生受教育權、促進教育公平。



當然，任何制度的出台只是治理的開端。要有效解決學籍管理面臨的現實困難和問題，有賴於各級部門在實踐中將相關規定落實到位，充分發揮《辦法》的科學性、規範性、針對性與有效性。對此，社會不妨期待各地核准學生學籍的實際成效，參與對學籍異常情況的監督。陽光之下，一切違規“小動作”都將無處遁形。