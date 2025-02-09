重慶銅梁：托管班裡學非遺

中評社北京2月9日電／據光明日報報導，1月26日下午，重慶市銅梁區青少年活動中心寒假公益托管營，孩子們正在非物質文化遺產龍燈彩扎工藝代表性傳承人逯德軍的帶領下，學習舞龍的初步技巧。



寒假期間，銅梁區青少年活動中心等8個青少年之家開設了12個托管班，幫助家長解決假期“看護難”的問題。在今年首個假期托管班裡，銅梁團區委特地在托管班的課程中量身安排了非遺主題趣味活動，包括剪窗花、舞龍、寫春聯等，讓青少年們感受濃濃的年味，傳承中華優秀傳統文化。



“‘銅梁龍’參加過四次國慶慶典，還有北京奧運會開幕式、上海世博會等表演，出訪過30多個國家和地區，是最具中國象徵的龍文化典型代表之一……”逯德軍不僅帶孩子們練習舞龍的基礎動作和技巧，還給大家講述了銅梁龍的發展淵源，孩子們聽得津津有味。



龍舞和銅梁龍燈彩扎一樣，也是當地最具代表性的國家級非物質文化遺產。舞龍課程後，手工教室裡，孩子們又在逯德軍的指導下，學習手工扎制龍珠。只見他們將長短不一的塑料膠條彎曲成圓，再通過精巧的布局連接，做出穩定的球形骨架，一顆龍珠便已具雛形。



“這還是第一次這麼近距離接觸舞龍和龍燈彩扎，對家鄉的非物質文化遺產有了更深的認識。”參加課程的學生周萱懿說。



近年來，以本地非物質文化遺產為載體，銅梁通過開展“非遺進校園”“非遺＋研學”等活動，培養青少年對非遺傳承與保護的情感。尤其是在寒暑假期間，銅梁團區委以“課程體系＋社團活動”模式開設了多項素質培訓課程，打造系列研學品牌矩陣，組織各類研學系列活動。



不同於簡單的參觀活動，完整的“沉浸式”體驗過程，讓青少年在研學中近距離接觸非遺，不僅豐富了孩子們的假期生活，還能使他們親身感受傳統文化的魅力，在實踐中增進對中華優秀傳統文化的認知認同。