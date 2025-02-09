日本寒流持續　部分地區積雪超過3米

中評社香港2月9日電／日本持續受寒流影響，東北部地區和日本海沿岸地區多處有大雪，部分地區的積雪超過往年平均值，截至當地早上6時，新潟縣魚沼市、山形縣西川町的積雪厚度，都超過3米。



香港電台報導，受降雪影響，山形新幹線、秋田新幹線、東海道新幹線等鐵路線出現延誤、部分路段停駛等情況。



日本氣象廳預測，強降雪明日會減弱，但呼籲民眾仍要防範樹木倒塌和雪崩等災害。