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日本寒流持續 部分地區積雪超過3米
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2025-02-09 15:46:27
中評社香港2月9日電／日本持續受寒流影響，東北部地區和日本海沿岸地區多處有大雪，部分地區的積雪超過往年平均值，截至當地早上6時，新潟縣魚沼市、山形縣西川町的積雪厚度，都超過3米。
香港電台報導，受降雪影響，山形新幹線、秋田新幹線、東海道新幹線等鐵路線出現延誤、部分路段停駛等情況。
日本氣象廳預測，強降雪明日會減弱，但呼籲民眾仍要防範樹木倒塌和雪崩等災害。
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