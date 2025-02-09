香港馬拉松男子全馬冠亞均由肯尼亞選手奪得

中評社香港2月9日電／香港馬拉松賽事的男子全場全馬冠軍、亞軍都由肯尼亞選手奪得。冠軍選手貝斯韋爾·基普肯博伊·魯托以 2小時11分13秒完成賽事，他不滿意自己表現，但享受在香港比賽，雖然賽道難道高，但天氣和氣氛好好。



香港電台報導，亞軍由同樣來自肯尼亞的甘迺迪·基皮耶科以2小時11分36秒奪得，他在賽後表示，滿意自己的表現，又很期待日後再來香港參與比賽。



女子全場冠軍就由白俄羅斯選手沃爾哈·馬祖羅納克取得，她以2小時27分完成賽事。