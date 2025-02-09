【
大
中
小
】 【
打 印
】
香港馬拉松男子全馬冠亞均由肯尼亞選手奪得
http://www.CRNTT.com
2025-02-09 15:53:06
中評社香港2月9日電／香港馬拉松賽事的男子全場全馬冠軍、亞軍都由肯尼亞選手奪得。冠軍選手貝斯韋爾·基普肯博伊·魯托以 2小時11分13秒完成賽事，他不滿意自己表現，但享受在香港比賽，雖然賽道難道高，但天氣和氣氛好好。
香港電台報導，亞軍由同樣來自肯尼亞的甘迺迪·基皮耶科以2小時11分36秒奪得，他在賽後表示，滿意自己的表現，又很期待日後再來香港參與比賽。
女子全場冠軍就由白俄羅斯選手沃爾哈·馬祖羅納克取得，她以2小時27分完成賽事。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
陳茂波：香港馬拉松賽事將運動結合城市風貌
(2025-02-09 12:01:12)
周潤發參與香港半馬賽事 稱天公造美涼爽舒服
(2025-02-09 11:50:56)
2025香港馬拉松將於明年2月9日舉行
(2024-08-13 15:41:14)
香港馬拉松開跑 7.4萬人參賽
(2024-01-21 11:07:30)
陳茂波：港復辦大型盛事向世界展示全面復常
(2023-02-12 16:21:47)
渣打香港馬拉松一年跑兩次 今年11月擬再辦
(2023-02-12 13:46:35)