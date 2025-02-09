嵊州越劇：高新技術增添戲曲魅力

中評社北京2月9日電／據科技日報報導，2025年春節假期，走進紹興嵊州的越劇小鎮，可不時聽到婉轉悠揚的曲調從青年遊客口中唱出，與街巷間高懸的彩燈、張貼的對聯相映成趣。在嵊州越劇博物館藝術體驗中心尤其熱鬧，人工智能（AI）生成越劇角色等項目頗具趣味性。



作為中國第二大劇種，越劇發源於浙江紹興嵊州，迄今已有上百年，是首批國家級非物質文化遺產。越劇以優美的唱腔和精湛的表演而聞名，也被稱為“中國歌劇”，擁有《梁山伯與祝英台》《紅樓夢》《西廂記》《碧玉簪》等諸多代表劇目。近年來，越劇不拘泥於傳統，結合現代科技創新演繹形式，喚起越來越多的年輕觀眾對戲曲的好奇心。



浙江小百花越劇院宣傳策劃部副主任韓斌告訴記者，越劇表演也在不斷借鑒融合大型演唱會、旅遊實景秀等大型演藝舞台設計，舞美燈光技術的應用，對越劇表演的改變尤為直觀。



以浙江衛視“越韵中國年——2025越劇春節晚會”為例，在越劇演員陳麗君、範雅琪出演的唱段《斷橋·下山》中，舞台屏幕隨劇情發展而變化。特別是到“許仙”決心冒著風浪下山尋“白素貞”的情節，演員身形晃動、演繹船只顛簸的狀態，搭配舞台屏幕上翻湧的風浪以及緊張激烈的聲樂，使畫面更有感染力。



在舞台上設置超高清LED屏幕，通過動態投影技術呈現如夢似幻的風光，或是採用分布式精準擴聲技術和多角度照明系統，使整個舞台層次分明、光影交錯，為觀眾營造出一種身臨其境的沉浸感，在如今的越劇演出中已不鮮見。



若論沉浸感，除了舞美燈光，擴展現實（XR）技術通過結合虛擬現實、增強現實和混合現實等技術，創造出的表演效果令人耳目一新。此前，上海戲劇學院、上海越劇院聯合高校、企業打造XR戲曲《黛玉葬花》，設計製作了“三生石畔”“榮國府”“沁芳橋”等相應的舞台三維場景模型。



該創作團隊將若干舞台道具、布景以及越劇演員的表演合成在虛擬空間，開發專門軟件，通過擴展現實設備的物體對象和圖像識別跟蹤定位技術等，獲取“大觀園”實體空間中的舞台藝術裝置、建築、道具等空間特徵及定位信息，並將虛擬空間與實體空間叠加。觀眾能借助平板或虛擬現實頭顯設備，全景式自由觀看演出，同時通過自由移動探索不同情境，實現“非線性”的觀演模式。