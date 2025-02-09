“鯤龍”完成新春第一飛

中評社北京2月9日電／據科技日報報導，近日，3架由中航工業自主研製的大型水陸兩棲飛機“鯤龍”AG600M，相繼從位於陝西渭南蒲城的中航工業民機試飛中心起飛，在完成飛控故障模擬合格審定試飛、模擬冰型研發試飛、航電系統升級後檢飛等既定的科目後，陸續回到停機坪，圓滿完成蛇年第一飛任務。



當前，“鯤龍”AG600研製全線正在全力衝刺適航取證任務。春節期間，AG600研製一線平均每天約有500名員工到崗工作，為順利完成AG600適航取證目標貢獻力量。