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多名駐華外交官在河北廊坊感受中國年味
http://www.CRNTT.com   2025-02-09 16:08:07


多名駐華外交官齊聚河北廊坊（圖源：新華社）
　　中評社北京2月9日電／據新華社報導，2月7日是農曆正月初十，河北廊坊仍處在新春的濃厚氛圍中。來自冰島、保加利亞、盧森堡、丹麥、黑山、荷蘭、挪威等11個國家的25名駐華使節和外交官來到河北廊坊參觀考察，感受濃濃的中國年味。

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