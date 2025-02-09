【
大
中
小
】 【
打 印
】
多名駐華外交官在河北廊坊感受中國年味
http://www.CRNTT.com
2025-02-09 16:08:07
多名駐華外交官齊聚河北廊坊（圖源：新華社）
中評社北京2月9日電／據新華社報導，2月7日是農曆正月初十，河北廊坊仍處在新春的濃厚氛圍中。來自冰島、保加利亞、盧森堡、丹麥、黑山、荷蘭、挪威等11個國家的25名駐華使節和外交官來到河北廊坊參觀考察，感受濃濃的中國年味。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
匈牙利年味正濃 同中方攜手打造合作新亮點
(2025-02-09 13:34:26)
浙江衢州：非遺薈萃年味濃
(2025-02-09 13:32:33)
神十九乘組太空出差滿百天 歡度蛇年春節
(2025-02-09 13:32:03)
外交部駐港公署反對美方撐腰反中亂港分子
(2025-02-09 13:31:39)
台灣青年“泉”在濟南過大年 感受濃濃年味
(2025-02-08 14:19:43)
外交部：正同泰緬等國合作鏟除網賭電詐毒瘤
(2025-02-08 00:43:59)
外交部：中國是人工智能全球治理積極踐行者
(2025-02-08 00:41:04)
巴拿馬稱將退出一帶一路 外交部：深表遺憾
(2025-02-08 00:39:23)
2月7日外交部例行記者會全文
(2025-02-08 00:09:30)