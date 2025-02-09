湖北省演藝集團在塞爾維亞慶祝春節

中評社北京2月9日電／據新華社報導，“歡樂春節”荊風楚韵快閃演出活動8日傍晚在塞爾維亞首都貝爾格萊德舉行。



演出在一曲嗩呐獨奏《正月十五鬧雪燈》中拉開帷幕，觀眾們聞聲前來、駐足欣賞。武當武術表演贏得陣陣喝彩，笛子、古箏、琵琶、二胡等樂器齊上場，《茉莉花》《金蛇狂舞》等民樂合奏將氣氛推向高潮。半小時的快閃演出在《我和我的祖國》合唱中落下帷幕，觀眾們意猶未盡，紛紛上前與演員們合影留念。



來自貝爾格萊德愛樂樂團的小提琴演奏家米莉察第一次和中國藝術團同台表演民樂合奏。她在接受記者採訪時說，這次合作演出是一次非常愉快的經歷，令她受益匪淺。“我喜歡中國民樂，它的旋律獨特、富有魅力。”



現場觀眾安傑拉對此次演出贊不絕口。她說：“這是一場與眾不同、極具魅力的演出。我以前從未看過類似演出，今後一定會去體驗更多這樣的中國文化活動。”



此次快閃活動是湖北省演藝集團在塞爾維亞春節慶祝活動的第三場演出，此前該團分別在塞東部城市博爾和南部城市尼什舉辦專場文藝演出。系列活動由中國文化和旅遊部、中國駐塞爾維亞使館、塞爾維亞政府主辦，湖北省文化和旅遊廳、湖北省演藝集團、貝爾格萊德中國文化中心、貝爾格萊德“一帶一路”研究所承辦。