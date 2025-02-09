春節盛景：中國“敘事”與世界共鳴

中評社北京2月9日電／據新華社報導，在蛇年春節，8天假期內全社會跨區域人員流動量超23億人次，國內出游超5億人次，1436.6萬人次中外人員出入境，春節檔上映新片總票房破百億元……透過春節的窗口，世界全景式觀察今日中國的經濟發展和社會進步，從這一承載著深厚文化內涵與歷史價值的重要傳統節日中解碼“何以中國”。



春運被外媒稱為“全球最大規模的年度人員遷徙”。2025年春運40天裡，全社會跨區域人員流動量預計達到90億人次。保障如此大規模的人口流動，折射出如今中國交通系統日益發達、運力不斷提升，社會治理、公共服務等方面的能力不斷增強。“復興號”高鐵飛馳原野，C919大飛機翱翔藍天，新能源汽車駛上“快充”路……越來越多國產交通工具助力春運，讓世界看到了中國科技創新的力量。多家外媒注意到了今年春晚節目中的智能機器人扭東北大秧歌。法國《費加羅報》網站刊文指出，這場機器人完美驚艶的演出，展現了中國的科技雄心和進步。



春節帶來大量人口流動，也帶動消費市場活力湧動，一幅幅紅火的消費圖景，折射出中國經濟的澎湃動力。歐洲《現代外交》雜誌網站報導稱，全球的企業都意識到春節所蘊含的巨大商機，很多國際知名品牌專門推出營銷活動，發布春節主題的限量版商品、製作與春節相關的廣告等。中國商務部數據顯示，節日期間，食品、年俗商品、綠色智能家電、手機、平板等商品熱銷，重點監測零售企業家電、通訊器材銷售額同比增長10%以上。聚餐、旅行、觀影、看劇等服務消費需求集中釋放，重點監測餐飲企業營業額同比增長6.2%。冰雪游、文博游等熱度不減，春節假期國內出游總花費6770億元，同比增長7.0%。春節檔電影票房創歷史新高，觀影人次刷新歷史紀錄，爆款影片熱度持續走高。路透社報導說，中國電影行業在這個春節檔迎來了豐收，這一成績“令人鼓舞”。俄新社刊文指出，今年春節假期消費支出的增長表明，中國經濟不僅在數量上，還在質量上有新的提高。



春節申遺成功，進一步擴大了春節的世界影響力。越來越多人從春節的熱鬧場景中，找尋到春節傳承的和平、和睦、和諧等中華文明理念，承載的家庭和睦、社會包容、人與自然和諧共生、對美好生活的追求等全人類共同價值。巴基斯坦智庫全球絲綢之路研究聯盟創始主席阿萬認為，春節蘊含著人與自然和諧共生的理念。“人們在歡迎春天和新一輪自然周期的到來中，懂得尊重規律、善待萬物的重要性，並積極致力於實現可持續發展。”



乙巳蛇年春節所展現的紅火興旺，讓世界看到今日中國的滿滿活力和勃勃生機，更從春節所蘊含的傳統文化和價值觀中看到了中國的光明未來。春節，是一個新起點，也預示著新希望。新的一年，中國將以蛇行千里的勁頭，凝神聚力搞好自身發展，在憧憬祝福中攜手各國書寫合作共贏的新篇章。