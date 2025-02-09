亞冬會開幕式現場的中國美學文化

中評社北京2月9日電／據文匯網報導，當身著中式旗袍的舞者登場，“冰晶藍”和“中國紅”的雙色手絹上下翻舞，孕育自龍江雪鄉的“冰凌手絹花”此刻綻放在觀眾心裡；當8，000人同時唱響采冰號子，聲音響徹會場上空，松花江上火熱的采頭冰豪邁場景呈現在觀眾面前，第九屆亞冬會開幕式呈現了一場浪漫唯美的體育盛典，既流淌著濃鬱醇厚的民俗韵味，又散發著接軌世界的國際風範，更滿溢著觸動心靈的脈脈溫情。



以開幕式總撰稿人冷淞的話來概括，借助前沿科技之力，將哈爾濱非遺民俗與現代藝術精妙融合，使之脫胎換骨，達成從冰雪“極寒”到藝術“極美”、體育“極燃”，再到全亞洲情感“極暖”的驚艶三級跳，中華文明所蘊含的連續性、創新性、統一性、包容性與和平性，透過民俗這扇窗口熠熠生輝。



樺樹皮畫 召喚人類遠古生活氣息



亞冬會歡迎宴會開始前，貴賓們饒有興致地欣賞黑龍江非物質文化遺產展示。從麥秆剪貼、蚌殼畫，到蘭西掛錢、蠶翼綉、樺樹皮製作技藝，從剪福字、印版畫，到聞箏、品茗，貴賓們贊嘆不已。開幕式上，樺樹皮畫立體浮雕效果又在引導員服裝上得以精彩展現。



永不褪色 美觀大方



樺樹皮畫，被統稱為“樺樹皮文化”， 是一種古老的、北半球特有的文化。我國北方的鮮卑、契丹、女真等古代民族，都曾製作和使用過樺樹皮製品。至今生活在東北地區的鄂倫春、鄂溫克、赫哲、達斡爾等少數民族，仍然不同程度地保留著樺皮文化的傳統，其中鄂倫春人與樺樹工藝尤為密切。



鄂倫春族人特別是婦女擅長用白樺樹皮製作樺皮船、水桶、盆、碗等各種生活用品和樺樹皮畫等工藝品。這些物品輕巧耐用，雕刻的花紋圖案簡單原始、形象逼真、美觀大方。最具代表性的鄂倫春族樺樹皮畫是利用整塊樺樹皮的自然生長紋理，加以簡單雕琢，即成為一幅幅自然的山水、人物、狩獵情景圖畫。