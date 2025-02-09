金正恩：完善備戰應戰態勢、強化防衛力量

中評社北京2月9日電／據新華社報導，據朝中社9日報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩8日訪問朝鮮國防省慶祝朝鮮人民軍建軍節，並強調完善備戰應戰態勢以及強化防衛力量。



報導說，金正恩當天發表了紀念朝鮮人民軍建軍77周年講話，強調朝鮮要進一步完善武裝力量的備戰應戰態勢，以便能主動應對任何可能變化的安全形勢。



金正恩說，在朝鮮半島經常部署的美國核戰略手段、美國主導的雙邊及多邊核戰爭模擬演習、美日韓軍事同盟機制以及以此為基礎打造的“亞洲版北約”是朝鮮半島和東北亞地區軍事不平衡的根本因素，對朝鮮安全環境造成嚴重挑戰。



金正恩說，朝鮮不願看到地區局勢不必要地緊張激化，但從防止新戰爭爆發、保障朝鮮半島地區和平安全考慮，將持續採取應對措施，以保障地區軍事均衡。金正恩談及快速加強包括核力量在內的一切遏制力的一系列新計劃項目，並重申了將核力量進一步“高度化”的堅定方針。



金正恩還說，美國等西方集團基於讓俄羅斯戰略慘敗的不可實現的妄想，故意助長俄烏衝突長期化，他對這種十分冒險的做法深表憂慮。他表示，朝鮮軍隊和人民將本著朝俄《全面戰略夥伴關係條約》精神，始終不渝地支持和聲援俄羅斯軍民維護自己的主權和安全、捍衛領土完整的正義事業。