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春節全國博物館接待觀眾7264.87萬人
http://www.CRNTT.com   2025-02-09 16:22:07


　　中評社北京2月9日電／據新華社報導，初步統計，2025年春節期間初一到初七，全國博物館接待觀眾7264.87萬人次，日均接待觀眾數較去年增長12.84%。55家國家考古遺址公園接待觀眾達516.73萬人次。

　　據悉，2025年新春，國家文物局指導全國各地博物館、紀念館等文博單位立足館藏優勢、整合多方資源、提升管理能力、增強服務供給，積極開展“博物館裡過大年”活動，策劃推出特色主題展覽和系列文化活動，豐富人民群眾精神文化生活。

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