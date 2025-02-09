朱立倫：大罷免不利台灣經濟

中評社台北2月9日電／全台掀起大罷免風潮，國民黨除祭出以罷制罷，黨中央也定調新會期將推出多項民生法案，國民黨黨主席朱立倫9日指出，台灣面臨最大挑戰是AI戰和貿易戰，對於現狀，如何改變、面對挑戰，是關鍵時刻，若此時全球拚AI和貿易，台灣卻在拚大罷免，將會非常不利。



中時新聞網報導，朱立倫9日上午前往台中北屯出席國民黨台中市黨部新春團拜活動，媒體詢問，明天又多了10個罷免團體要去“中選會”送第一階段連署書，黨中央定調新會期要先鎖定推動民生法案，是否避免陷入罷免戰場？朱立倫指出，他一再強調，台灣要面對最大的挑戰是AI站和貿易戰，在現狀中，如何改變、面對挑戰，現在是關鍵時刻。



他表示，“這個時候全球在拚AI和貿易，台灣卻在拚大罷免，對台灣非常不利，大家一定要嚴肅面對這些議題，推出重要民生法案，包括AI基本法、非碳家園、以及金融改革，或是與民生相關的長照保險法等，都是希望讓台灣能夠面對未來挑戰”。



朱立倫也說，全球都在關心台灣會不會缺電，企業擔心電價高漲，而民眾更關心空汙問題，能源政策不管是希望核電延役、從非核家園轉換為非碳家園，能夠無煤減碳，或是面對電業的監理，都是真正的民生法案，和每位民眾、企業和國際競爭力相關，民進黨衹有意識形態和政治考量，國民黨是以全民為念。



至於民團罷免民進黨“立委”連署書被退件，“中選會”公文都還未出來，被質疑刻意洩漏或帶風向？朱立倫則說，“中選會”一定要給民眾的感受是公平的，而非某政黨能指揮的，希望用最公平、公正的方式，面對未來的選舉或罷免。