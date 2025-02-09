《哪吒2》帶火周邊玩具生產銷售

中評社北京2月9日電／據新華社報導，《哪吒2》登上中國影史票房榜首，電影周邊玩具也受到影迷搶購。



作為獲得該電影周邊玩具授權的生產製造商，位於湖南湘潭綜合保稅區的一家玩具製造有限公司已提前復工，目前正全力以赴投入生產供應市場，生產車間一派火熱。



企業相關負責人介紹，從正月初六至今，該公司的“哪吒”系列玩具已銷售超過千萬套。