中評社北京2月9日電／網評：避險需求增 金價上行趨勢未止



來源：大公網 作者：彭 博（彭博環球創富學院創辦人＠ppgpahk）



本周黃金在避險資金流入的支撐下續刷歷史新高。美國總統特朗普稱無法保證加沙停火將會持續，美國應長期控制加沙地帶。美國將退出聯合國人權理事會，並禁止未來向聯合國加沙救助機構提供資金。美元受美國數據疲弱的刺激回落，繼續帶動黃金走高。黃金周中一度突破2880美元關口，本周錄得70美元升幅，撰文時於2860至2870美元區間徘徊。



數據方面，美國勞動力市場數據好壞不一，黃金升勢有機會受震蕩。美國1月“小非農”ADP就業人數增加18.3萬人，高於預期的15萬人及去年17.6萬人。美國2024年12月JOLTS職位空缺為760萬人，遠低於預期的800萬人，前值為815.6萬人。



美國上周首次申領失業救濟金人數由前周的20.8萬，回升至21.9萬，高於預期21.7萬。美國12月核心PCE物價指數，按年升幅維持2.8%，符合市場預期，按月升0.2%，同樣符合市場預期。



宜逐步減磅獲利



技術分析方面，從現貨黃金4小時圖看，本周開盤後金價一直維持震蕩上行走勢，不過在2880美元上方承壓後，目前價格暫時放緩漲勢，令MACD指標雙線開始走平。不過均線簇仍保持多頭排列形態，且上行走勢仍未被破壞，不排除多頭後市仍有進一步發力的可能，可以留意下方MA10均線的支撐效果。筆者認為，目前入市有風險，如持有可分步止盈以增加盈利。