中評社北京2月9日電／網評：新春新高新氣象



來源：人民網 作者：趙 珊 苗 春（人民日報評論員）



旅遊市場人氣火爆，電影票房再創新高……新春佳節的“文旅盛宴”，映照著一個生機盎然、氣象萬千的中國。



先看一組旅遊數據——



春節假期8天，國內5.01億人次踏上旅途，同比增長5.9%；國內出游總花費6770.02億元，同比增長7.0%。數字背後，是文旅市場的強勁脈動，是中國經濟的強大韌性，是億萬民眾的美好生活。



今年春節是申遺成功後的首個春節，“非遺游”成為春節旅遊最熱主題。泉州提線木偶的靈動指尖、自貢燈會的千年華彩、晉中社火的喧天鑼鼓，讓遊客沉浸於“古今對話”的奇妙體驗。AR技術加持的廟會舞獅、漆扇手作的匠心傳承，更讓傳統年俗煥發新的光彩。正如一位遊客所言：“指尖觸碰的是歷史，眼中看到的是未來。”



入出境旅遊市場形勢喜人。今年春節期間，343.21萬人次入境遊客走進來，感受“中國年”的獨特韵味；378.38萬人次國內遊客走出去，體驗“世界年”的別樣氛圍。日本淺草寺的唐裝巡游、新加坡牛車水的龍獅爭霸、倫敦特拉法加廣場的新春慶典……春節已成為連接中國與世界的重要文化紐帶。“China Travel”熱潮延續，多國多地“四海同春”，這是“各美其美，美美與共”的全球共鳴。



電影市場也迎來“開門紅”，再看一組數據——