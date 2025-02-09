黃敏惠接班人？朱立倫出席嘉義市團拜這樣說

中評社台北2月9日電／國民黨嘉義市黨部今(9日)下午舉行新春團拜，黨主席朱立倫親自出席，被問到明年2026年大選，嘉義市長人選規畫？朱立倫指國民黨是一個有經驗的政黨，提名辦法都是既定的，雖然每一次都會調整，但最後提名都是明年的事，現階段國民黨公職人員就是把工作做好，認真為民眾服務，為嘉義市打拚，才能得到認同。



根據《中時新聞網》報導，朱立倫先誇黃敏惠是最好的市長，是市長們的典範，還說自己曾要其他國民黨縣市長多學學黃敏惠，既然嘉義市有最好的市長，未來代表國民黨選市長、議員、里長的人，也要把黃敏惠的精神當嘉義的精神，讓民眾支持國民黨。



至於提名辦法，朱立倫說，基本上每個政黨會在最後1年考量，有聽說民進黨7月以後會考量明年的辦法，而國民黨是一個有經驗的政黨，辦法都是既定的，也會隨每一次調整，最後提名會是明年的事。



黃敏惠說，大家在關注她下一個接班人是誰，現朱主席已說明現階段衹有認真做事，為地方努力，才能符合民意，且國民黨有一定的機制在走，黨有責任為下一階段找到能贏的人，畢竟每位人民手中都是一票。黃敏惠說，她用開心和熱情的心為嘉義市未來做規畫，希望可以延續，誰可以為嘉義市打拚，“我們就來支持”。