以軍已完全撤出內察里姆走廊

中評社北京2月9日電／以色列《國土報》當地時間9日報導稱，作為加沙地帶停火協議的一部分，以軍目前已完全撤出內察里姆走廊。



內察里姆走廊是連接加沙地帶北部和南部的狹長地帶，是人員和物資進入加沙地帶北部的必經之地。以軍在本輪巴以衝突中占領這一地帶，不允許巴勒斯坦人自由穿行於加沙南北。