聯合國前副秘書長：應對挑戰亟需全球合作

中評社北京2月9日電／據新華社報導，聯合國前副秘書長法布里齊奧·霍克希爾德近日接受新華社記者專訪時指出，當前國際社會正面臨氣候變化、衝突加劇和新興技術治理這三大緊迫挑戰，應對這些挑戰亟需全球合作，而中國在推動國際對話與合作方面的作用至關重要。



霍克希爾德說，2024年是有記錄以來最熱的一年，當年全球平均氣溫較工業化前水平升高幅度已超過了1.5攝氏度。許多專家對未來幾十年能否實現《巴黎協定》提出的控溫目標表示悲觀。



根據《巴黎協定》提出的控溫目標，應將全球平均氣溫較工業化前水平升高幅度控制在2攝氏度以內，並為把升溫幅度控制在1.5攝氏度以內而努力。



“氣候變化的影響已經顯現，並將進一步惡化。”霍克希爾德說，極端天氣事件頻發，部分地區暴雨成災，而另一些地方則面臨持續乾旱和森林火災，這些災害導致大量人員傷亡、流離失所，並帶來前所未有的破壞。然而，一些國家的政府已降低甚至撤回了原有的氣候承諾，地緣政治的不確定性進一步削弱了全球合作應對這一危機的效能。



霍克希爾德表示，氣候變化加劇了全球衝突風險，全球範圍內的暴力衝突已進入新一輪上升期。“過去幾十年間，全球戰爭有所減少，但如今衝突再次加劇。成千上萬的平民正在喪生，數百萬人流離失所。”他說：“聯合國研究顯示，戰爭直接致死人數、難民數量、軍事支出以及恐怖襲擊事件近年來均創歷史新高。”



霍克希爾德表示:“國際合作的缺失，使得衝突和人道主義危機進一步惡化，也阻礙了可持續發展目標的推進。”



此外，新興技術帶來的全球挑戰不容忽視。“當前科技發展速度前所未有，而國際治理的腳步卻遠遠落在了後面。”霍克希爾德指出，人工智能等新興技術正在深刻影響社會經濟結構，甚至挑戰人類獨有的能力。“過去我們認為技術是為人類服務的，但現在，它正在逐漸取代許多原本屬於人類的工作。”此外，新技術帶來的倫理挑戰、安全問題等均有待解決。

