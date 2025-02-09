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全球最快四足機器人“黑豹”十秒跑出殘影
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2025-02-09 17:32:04
中評社北京2月9日電／據央視新聞報導，最近，浙江大學杭州國際科創中心推出了全球最快的四足機器人“黑豹”，它可以穩定跑出超過10米每秒的速度，與100米短跑運動員的最快奔跑速度接近。
目前，研究團隊已開始下一代“黑豹”機器人的研究，並將機器人的目標速度設定在了15米每秒。
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