全球最快四足機器人“黑豹”十秒跑出殘影

中評社北京2月9日電／據央視新聞報導，最近，浙江大學杭州國際科創中心推出了全球最快的四足機器人“黑豹”，它可以穩定跑出超過10米每秒的速度，與100米短跑運動員的最快奔跑速度接近。



目前，研究團隊已開始下一代“黑豹”機器人的研究，並將機器人的目標速度設定在了15米每秒。