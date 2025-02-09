中泰友誼金色50年　兩國關係持續穩步發展

泰國總理佩通坦（左）接受人民網採訪。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月9日電／據人民網報導，2025年是中泰建交50周年，半個世紀以來，兩國關係不斷深化，在政治、經濟、文化等領域取得豐碩成果。近日，來華進行正式訪問的泰國總理佩通坦接受了人民網採訪，分享了雙邊關係發展的最新成果，並強調了兩國深厚的友誼以及未來合作的巨大潛力。



佩通坦表示，自己在北京會見了習近平主席，還受邀前往哈爾濱出席第九屆亞洲冬季運動會開幕式。此次會面是自秘魯之後與習近平主席的第二次會面。她表示，習主席為人親切、待人溫和、熱情果斷、思路清晰，給她留下了深刻的印象。2022年，習近平主席在訪問泰國期間，與泰方領導人就構建中泰命運共同體達成了重要共識。佩通坦對這一共識表達了積極評價，並指出，泰中雙方此次就一些新政策進行了深入交流，互相聽取了寶貴意見。



談及本次亞冬會，佩通坦表示，十分榮幸參加本次亞冬會的開幕式，希望吸引更多泰國民眾關注這一賽事。她強調，體育賽事不僅僅是競爭與勝負，更有助於建立國家間的關係，促進各國之間的理解。她歡迎中國人民也能夠體驗泰國的重要體育項目——泰拳。



泰國位於“一帶一路”重要節點，在共建“一帶一路”框架下，中泰在經貿、旅遊、文化、減貧等領域深化合作，為鞏固發展兩國全面戰略合作夥伴關係不斷夯實社會基礎。佩通坦表示，2月4日，泰國內閣已批准中泰鐵路二期工程項目決議。這一項目將進一步促進泰國、老撾和中國之間的貿易往來，並為三國企業提供更多合作機會。她相信，這條鐵路的建成將進一步推動泰中之間的人員流動與經貿合作，為兩國帶來積極影響。



除了基礎設施領域的合作，佩通坦還強調了兩國在文化和旅遊方面合作的重要性。泰中兩國在文化上的相似性為雙方合作奠定了堅實的基礎。儘管自己不會說中文，但作為擁有華裔血統的泰國總理，她將不斷努力推動兩國關係向更高層次發展。佩通坦歡迎更多的中國遊客前往泰國，親身體驗泰國在促進泰中友好關係方面作出的努力。



近年來，泰國一直積極推動“軟實力”交流，旨在讓中國人民更好地瞭解泰國文化，同時加深泰國民眾對中國文化的認識。例如，中泰之間的熊貓合作，以及中國將佛牙舍利送往泰國供奉等舉措，使兩國人民之間的聯繫更加緊密。