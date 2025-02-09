2025哈薩克斯坦“中國旅遊年”活動舉行

中評社北京2月9日電／據央視新聞報導，當地時間2月8日，中國駐哈薩克斯坦大使館在阿斯塔納最大商場“MEGA”絲路商場舉辦了“歡樂春節”彩燈展暨2025年哈薩克斯坦中國旅遊年宣傳活動，駐哈大使韓春霖、阿斯塔納市政府代表、各界友人、在哈華僑華人、孔子學院和留學生代表等200餘人出席了活動。



活動上韓大使向中哈朋友致以新春祝福，並表示春節承載著中華民族和平、和睦、和諧的價值追求，中國彩燈歷史悠久，象徵著中華民族對家庭和生活的美好祝願。中哈人民有著相似的文化符號和傳統，這折射出千百年來，兩國人民在古絲綢之路上互學互鑒的優良傳統。中方願在新的一年與哈方共點傳承、友誼與希望之燈，推動中哈關係向更高水平、更深層次、更廣空間不斷邁進。



阿斯塔納市政府投資、企業和旅遊發展局副局長扎納巴耶夫表示，去年中國“哈薩克斯坦旅遊年”框架下舉辦的系列活動非常成功，吸引了大量中國遊客前往哈薩克斯坦旅遊觀光，他認為哈薩克斯坦的旅遊業發展潛力非常大，需要中國這樣的合作夥伴。扎納巴耶夫表示，今年是哈薩克斯坦“中國旅遊年”，哈薩克斯坦民眾對中國文化非常感興趣，政府也對中國投資持歡迎態度，希望能與中國同事們一同促進兩國經貿和旅遊業發展。



活動現場彩燈絢麗奪目，富有中國文化特色的歌舞表演、現場體驗寫“福”字和現場製作的中國美食烘托出喜慶的節日氛圍，吸引大量當地民眾駐足觀看和參與。