【
大
中
小
】 【
打 印
】
匈牙利漢學家埃麗卡：春節也是我的節日
http://www.CRNTT.com
2025-02-09 17:24:23
中評社北京2月9日電／據新華社報導，乙巳蛇年春節，是“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”成功列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄後的首個春節。匈牙利漢學家埃麗卡認為，春節被列入人類非物質文化遺產代表作名錄具有重要意義，反映了中國文化的全球影響力。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
書寫春聯立足鄉村振興 四川宜賓文化惠民
(2025-02-09 17:21:52)
春節全國博物館接待觀眾7264.87萬人
(2025-02-09 16:22:07)
春節盛景：中國“敘事”與世界共鳴
(2025-02-09 16:08:54)
湖北省演藝集團在塞爾維亞慶祝春節
(2025-02-09 16:08:34)
多名駐華外交官在河北廊坊感受中國年味
(2025-02-09 16:08:07)
匈牙利年味正濃 同中方攜手打造合作新亮點
(2025-02-09 13:34:26)
神十九乘組太空出差滿百天 歡度蛇年春節
(2025-02-09 13:32:03)
“這個春節，匈牙利的年味很濃！”
(2025-02-08 16:50:29)
港珠澳大橋香港口岸深夜車流擁堵
(2025-02-02 18:14:07)
香港舉行賽馬活動迎新春
(2025-02-02 18:12:26)