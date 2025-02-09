匈牙利漢學家埃麗卡：春節也是我的節日

中評社北京2月9日電／據新華社報導，乙巳蛇年春節，是“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”成功列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄後的首個春節。匈牙利漢學家埃麗卡認為，春節被列入人類非物質文化遺產代表作名錄具有重要意義，反映了中國文化的全球影響力。



