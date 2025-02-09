香港駐倫敦經貿處喜迎蛇年慶新春

中國駐英國使館公使王起和香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長羅莘桉點睛“醒獅”。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月9日電／據人民網報導，香港駐倫敦經濟貿易辦事處近日在倫敦舉辦新春慶典，英國政府官員、國會議員、倫敦各地區的地區市長、中英兩國高級外交使節、商界高層代表、學術界及傳媒代表，以及華人團體代表近450人出席。



香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長羅莘桉在新春慶典上介紹了香港經濟及文化的最新發展。他表示在過去一年，香港作為全球商業樞紐，繼續蓬勃發展。他強調香港被評為全球最自由的經濟體，去年吸引了9960家非本地公司進駐香港進而創下歷史記錄，其中就包括720家來自英國的企業，超越疫情前的水平。過去一年香港駐倫敦經濟貿易辦事處堅持實事求是、努力不懈，說好中國故事、香港故事，在經貿和文化交流等領域取得的成績令人矚目，商貿推廣、人才引進以及文化交流等活動在當地廣受好評。



羅莘桉表示，今年春節期間在蘇格蘭參加中英消費者論壇時，英國商界代表對香港招商引資的各項政策興趣濃厚，2025年將繼續向英國以及北歐國家介紹香港的獨特優勢，同時致力推動香港的文化藝術及創意產業發展，提升其文化軟實力及影響力，將香港打造成為中外文化藝術交流中心。



