中國CPI漲幅擴大　PPI同比下降

中評社香港2月9日電／中國國家統計局9日發布數據顯示，1月份，受春節假日等因素影響，全國居民消費價格指數（CPI）同比、環比分別上漲0.5%、0.7%，漲幅均比上月有所擴大；工業生產處於淡季，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降2.3%。



新華社報導，服務和食品價格上漲，是影響CPI漲幅擴大的主要因素。



從服務價格看，1月份，服務價格環比上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.8個百分點，影響CPI環比上漲約0.37個百分點，占CPI總漲幅五成多；同比上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。



服務中，春節期間出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、旅遊、電影及演出票價格分別環比上漲27.8%、16.0%、11.6%和9.6%；受務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務和美發價格分別環比上漲9.3%和9.2%。



“春節期間居民消費熱情較高，叠加新一輪以舊換新啟動，交通工具、家用器具等耐用消費品價格好於季節性表現。”中國民生銀行首席經濟學家溫彬說。



從食品價格看，1月份，食品價格環比上漲1.3%，影響CPI環比上漲約0.24個百分點；同比上漲0.4%，影響CPI同比上漲約0.07個百分點，上月為影響CPI下降約0.09個百分點。食品中，鮮菜、鮮果和水產品價格分別環比上漲5.9%、3.3%和2.7%。



“食品價格上漲，主要原因在於春節前夕居民儲備年貨增加，叠加多地氣溫下降影響農產品生產與儲運，推動豬肉價格止跌回升，鮮菜、鮮果等短周期食品價格有所提高。”溫彬說。



此外，受國際黃金和原油價格上漲影響，國內金飾品和汽油價格分別環比上漲3.0%和2.5%。從同比看，汽油價格降幅由上月的4.0%收窄為0.6%，對CPI的下拉影響比上月減小0.12個百分點。



1月份，扣除食品和能源價格的核心CPI連續第四個月回升，本月環比上漲0.5%，同比上漲0.6%，漲幅均比上月有所擴大。



“核心CPI在眾多物價指標中相對更能反映經濟總需求的變化情況，核心CPI逐步企穩回升，預示著我國總需求有望逐步改善。”國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員王立坤說。



受春節假日等因素影響，1月份，PPI環比下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點；同比下降2.3%，降幅與上月相同。