書寫春聯立足鄉村振興　四川宜賓文化惠民

中評社北京2月9日電／據人民日報報導，乙巳春節前夕，在四川宜賓李莊鎮安石村新時代文明實踐站，中國書法家協會“萬福迎春”鄉村春聯書寫人培訓首場公益活動正式開啟，激發人們對春聯文化的濃厚興趣。



立足鄉村全面振興主題，從鄉村發掘有書法基礎的春聯書寫人，以結對子的形式，將專業的楹聯知識與書法技藝帶到鄉村，在種文化、傳精神的筆墨交流中，實現傳統文化從經典殿堂到鄉土民間的有機傳承，是此次文化惠民活動的初衷。



書寫春聯是中國年俗的重要內容。以簡潔精巧的文字、雅致端莊的筆墨寄情抒懷，是中國人迎接春天的到來、表達美好期盼的重要方式。



春聯創作有不少講究。在公益講堂，書家將聯律通則、風格特點與鮮活的春節故事相融合，講述春聯文化以及與民間婚喪嫁娶相關的書儀知識，使參訓人員在欣賞春聯書法藝術魅力的同時，深入瞭解其背後蘊含的文化內涵與人文情懷。有位漁民懷著對新年的美好期待，希望自創一副春聯。他給出“水滿魚塘魚滿戶”的上聯，書家即時應對，脫口而出“春盈喜氣喜盈門”，現場送上應景祝福。一位老先生出了“忠孝仁和承古訓”的中堂對，書家亦以家訓為題，對出“詩書耕讀續家風”。互動反應快速，贏得現場一片掌聲，傳統文化亘古而日新的文明基因在一字一詞與點橫撇捺中洋溢出濃濃的年味，流淌在每個人心中。



新年揮春，揮的是翰墨風采，也是家國情懷。作為新鄉賢群體，鄉村春聯書寫人是中國傳統文化以及禮儀的守護者和傳承人，也是鄉村文化振興的重要力量。中國書協與四川文聯等聯手，通過提供教材、集中培訓、結對幫扶等形式，支持春聯書寫人，發揮引導、示範功能，助力傳統文化傳承發展和鄉村文化建設，倡導書法回歸日常書寫。



文化惠民暖人心，文藝通心鑄民心。自2023年起，中國書協依托“全國書協一盤棋”格局，推出“萬福迎春”主題活動。廣大書家走基層、進社區，寫春聯、送福字，把藝術的馨香和溫暖傳遞給基層群眾，用筆墨播撒新時代春天氣息，用藝術講好中國百姓故事。2025年“萬福迎春”活動分別聚焦紅色老區、鄉村全面振興、城市更新、基層產業行業，深入社區、鄉村和企業班組、站段等，各級書協發揮組織和專業優勢，開展多場公益活動，將文藝的種子播撒到群眾心間。