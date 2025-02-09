石破茂：日鐵收購美鋼計劃將是投資

中評社香港2月9日電／日本首相石破茂總結與美國總統特朗普的會談成果，有關日本製鐵公司對美國鋼鐵公司的收購計劃，他說，不是簡單的收購，將進行投資，美國鋼鐵公司仍然是美國的企業。



香港電台報導，石破茂在日本放送協會的節目中指出，美鋼仍然作為美國的企業生產高質量產品，這一點對特朗普而言極其重要。



石破茂透露，會談中未有具體談到針對日本汽車的關稅，也未提及增加日本防衛費的要求。他又強調，日本絕不能接受將朝鮮視為擁有核武的國家進行談判，最終實現完全無核化是日美共識。