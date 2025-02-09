融匯、融通、融合：澳門春節假期觀察

2月4日，澳門特區政府旅遊局舉行的“歡樂春節靈蛇獻瑞煙花匯演”第二場在旅遊塔對出海面絢麗綻放。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月9日電／據新華社報導，新春佳節，澳門旅遊市場暖意融融。中西合璧文化與城市風貌深度融匯，多元主題旅遊活動吸引海內外遊客紛至沓來，大灣區內“你來我往”的交流愈發頻繁，共同繪就新春澳門的絢麗風景線。



中西合璧“融匯”春節



巨型金龍在大三巴牌坊前躍動賀新春，來自荷蘭的“龍蝦先生”在百年歷史的益隆炮竹廠舊址盛裝迎客。申遺成功後的首個春節假期，澳門更呈現出融匯中西、貫通古今的獨特城市精神，吸引了大批遊客。



據澳門特區政府旅遊局統計，1月28日至2月4日內地春節假期期間，澳門各口岸總出入境人數達491.8萬人次，日均約61.4萬人次，同比上升0.6%。其中，1月31日單日入境旅客達21.9萬人次，創下疫情後入境旅客新紀錄。



澳門城市大學國際旅遊與管理學院執行副院長李璽認為，澳門中西合璧的春節文化對旅遊市場起到了顯著的帶動作用。旅遊局主辦的“歡樂春節”系列活動，如社區巡演、花車匯演和煙花匯演，吸引大量居民和遊客，展示澳門深厚的文化底蘊，有效滿足了遊客對文化沉浸和參與式體驗的需求。



澳門旅遊業界對今年的整體旅遊市場保持樂觀。“今年春節前的訪客量較去年多，體現了錯峰出行效應。”澳門休閑旅遊服務創新協會會長黃輝說。



澳門旅遊業議會會長胡景光表示，未來應繼續鞏固內地和香港等傳統客源市場，同時加大在國際市場的推廣力度。此外，隨著廣東省珠海市赴澳門旅遊“一周一行”政策、橫琴粵澳深度合作區赴澳門旅遊“一簽多行”政策的實施，預計訪澳遊客還將增長。