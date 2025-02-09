‌張偉麗三連冠衛冕UFC女子草量級金腰帶

中評社北京2月9日電／據新華社報導，終極格鬥冠軍賽（UFC）312當地時間9日在悉尼舉行。現任女子草量級冠軍、中國名將張偉麗擊敗塔蒂亞娜·蘇亞雷斯，連續第三次衛冕UFC女子草量級金腰帶。



本場賽前，張偉麗25勝3負，其中11次KO（擊倒），8次降服獲勝。在2022年11月重奪女子草量級冠軍頭銜後，張偉麗已經兩次衛冕，分別戰勝阿曼達·萊莫斯與另一位中國選手閆曉楠。



34歲的塔蒂亞娜·蘇亞雷斯職業生涯11戰全勝，排名女子草量級第一，具備出色的摔跤和地面技術。但蘇亞雷斯長期飽受傷病困擾，曾經遠離賽場近4年，直到2023年才傷愈復出，在蠅量級和草量級分別輕鬆戰勝蒙塔娜·德·拉·羅薩和傑西卡·安德拉德，獲得挑戰張偉麗草量級冠軍金腰帶的機會。



本場比賽，蘇亞雷斯是賽前更被看好的一方。開局後蘇亞雷斯便上壓拉近距離嘗試抱摔，張偉麗則腳步輕快，通過前手試探。不到一分鐘，蘇亞雷斯摔倒張偉麗並取得側面壓制，但隨後被張偉麗掙脫。



除第一回合在地面上落於下風，張偉麗在隨後的四個回合中均壓制對手，並多次重拳命中，最終以49：46、49：46、49：45的一致判定成功衛冕。



數據方面，張偉麗在頭部打擊命中數上以45次遙遙領先蘇亞雷斯的3次，上位控制時間超出對手將近5分鐘。目前張偉麗以六場冠軍賽勝利，與喬安娜·耶德爾澤西克並列排名女子草量級歷史第一。



當日還有另兩名中國選手出戰。王聰在女子蠅量級比賽中全場壓制對手，以一致判定戰勝布拉西爾，取得個人第二場UFC勝利。茸主在男子輕量級比賽中同樣以一致判定擊敗斯蒂爾，終結對手的全勝紀錄。