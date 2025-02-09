‌劉國中赴宜賓山體滑坡現場指導工作

中評社北京2月9日電／據新華社報導，根據習近平總書記重要指示和李強總理要求，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中8日夜趕赴四川宜賓市山體滑坡災害現場指導搜救和應急處置工作。



劉國中抵達當地後直接前往筠連縣沐愛鎮金坪村搶險處置現場，實地查看災害情況，瞭解救援進展與後續安排。隨後來到臨時安置點，代表黨中央、國務院看望慰問受災群眾，查看轉移避險、生活保障等情況。9日凌晨，劉國中主持召開會議，傳達貫徹習近平總書記重要指示和李強總理要求，研究部署下一步搶險救援工作。他強調，習近平總書記十分牽掛受災群眾，得知災害發生後，當即作出重要指示，對全力搜救失聯人員、妥善做好善後工作、防止發生次生災害、加強隱患排查等作出部署。李強總理對做好救援處置工作作出安排。四川省和各有關方面要逐項細化工作舉措，堅決貫徹落實好習近平總書記重要指示和李強總理要求。



劉國中指出，要堅持人民至上、生命至上，合理統籌救援力量，全力以赴搜救失聯人員。災害現場地質條件複雜，周圍山體仍然存在坍塌風險，要堅持科學救援，運用先進救援裝備和監測儀器，加強科學研判和現場管理，確保救援安全。要精準核查失聯人員，確保不落一戶、不漏一人。要科學分析滑坡原因，細致排查周邊地質災害隱患，對受到威脅的群眾應轉快轉、應轉盡轉，堅決防止次生災害。要用心用情做好遇難和失聯人員家屬安撫，保障好轉移群眾基本生活和醫療服務，深入細致做好善後工作。要及時準確發布搶險救援進展等信息，切實回應社會關切。各地要加強各類災害事故隱患排查整治，落實責任，嚴加防範，堅決防止重特大災害事故發生。



9日早，劉國中前往筠連縣人民醫院看望受傷群眾。他強調，要統籌優質醫療資源，配備高水平醫生，落實“一人一策”，精心救治受傷群眾，最大限度減少人員傷亡。