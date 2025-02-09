‌盧寵茂：控煙十招4月交立法會

醫務衞生局局長盧寵茂。（圖片來源：文匯報） 中評社香港2月9日電／據文匯報報導，政府計劃加強控煙，包括建議禁止加味煙、例如薄荷煙及水果煙等。醫務衛生局局長盧寵茂在一個電視節目表示，目標今年4月將“控煙十招”一並提交立法會審議，但各措施涉及不同立法時間，會循序漸進推行。首先會落實針對私煙的罰款及完稅標簽。



至於加味煙，盧寵茂認為需要禁止有關買賣，計劃首先以禁非薄荷煙為試點，再禁薄荷煙。初步計劃，入境人士包括香港市民仍可免稅攜帶19支加味煙入境，完稅後可帶多些，預計最多20包，只可自用。他說歐盟等全球近40個國家及地區已禁止加味煙，認為本港並非“做得盡”，而是“追落後”。



他指出約4成煙民有吸食加味煙，年輕煙民及女性占多，相反長者吸食加味煙只占1成，如要避免吸煙率反彈就要針對管制加味煙。



電子煙方面，盧寵茂表示，早於約3年前已立法禁止電子煙入口及買賣等，認為是時候進一步控制管控或使用，局方計劃給予過渡期，或明年首先禁止在公共地方吸食。



政府曾訂立今年吸煙率降至7.8%的目標。盧寵茂說會努力爭取，不會“嘆慢板”，重申控煙工作會損害經濟的說法並不真確。他又說新加坡和加拿大等地已嚴厲控煙，但旅遊業旺盛，又指日本大阪今年4月舉行世博，當地推行全市室外禁煙。



