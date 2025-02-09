李慧琼︰爭取一簽多行擴至更多大灣區城市

中評社香港2月9日電／全國人大常委李慧琼表示，希望爭取有序擴大“一簽多行”至大灣區其他城市，並考慮以廣州為優先，因廣州與香港關係密切。她又說，觀察到香港在聖誕及新年期間，有空間和條件接待更多旅客。



香港電台報導，李慧琼表示，正準備就下月召開的全國兩會提議。她說，就推動香港成為國際高端人才聚集地，特區政府有主體責任，需要考慮配套措施，包括建設更多國際學校。而過去不同的人才計劃推行，部分人士來自內地，他們希望可設立專款專用，協助用以購置物業或租樓。