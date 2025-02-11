智庫對談：李巍析特朗普經濟政策與中美經貿

中評社特約嘉賓、清華大學戰略與安全研究中心博士後、助理研究員、中國論壇媒體傳播主任文晶和中國人民大學國際關係學院副院長、區域國別研究院副院長李巍教授對談。 中評社北京2月11日電（作者 文晶）2025年1月20日，唐納德·特朗普卷土重來，正式任職美國第47任總統，在美國國會大廈圓形大廳發表就職演講。1月21日，中評社特約嘉賓、清華大學戰略與安全研究中心博士後、助理研究員、中國論壇媒體傳播主任文晶和中國人民大學國際關係學院副院長、區域國別研究院副院長李巍教授就特朗普2.0時代的中美經貿關係以及美國政府的內外經濟政策進行交流，以下為對話全文：



文晶：非常榮幸能夠邀請到李巍教授與我們共同討論特朗普2.0時代的中美經貿關係和美國政府的內外經濟政策。您是否觀看了特朗普就職典禮，有何觀感與我們分享？



李巍：我並未在第一時間在線觀看就職典禮，一方面，我目前在國外休假，時差讓我難以同步關注；另一方面，我現在也有意識地與美國的熱點政治保持一點距離。長期以來，我們在進行國際關係研究，尤其是美國研究時，注意力很容易被當下的熱點牽著走。有時過於深陷其中，反而難以看清重大事件和重大趨勢的全貌。不過，今天早上我還是仔細閱讀了特朗普在就職典禮上的講話，也回看了一些現場的畫面，面對各種紛繁複雜的新聞評論，我也還在消化和思考之中。



文晶：您提到的從長期和宏觀角度研究美國政治，以及從特朗普這樣的美國政治人物的重新回歸看美國，有著獨特的視角。我也認為，如果將這些現象放在一個更加寬廣的歷史時空中去考察，或許會有更多啟發和收穫。因此，我非常想聽聽您對特朗普就職演說的觀察和分析。

