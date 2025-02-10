提升市場效益　業界冀統一跨境產品監管標準

前海、橫琴、南沙與香港共建金融服務一體化正在推進，圖為橫琴天沐琴台。（大公報） 中評社香港2月10日電／粵港澳大灣區以特有的“1個國家，2種制度，3個法域，3個關稅區，3種貨幣”差異使得區域一體化發展存在著資本流、信息流、人才流等方面的障礙。



大公報報導，招商基金首席經濟學家李湛建議，在資本流方面，可以進一步放寬跨境投融資限制，擴大“南向通”和“北向通”的投資範圍，推動人民幣在大灣區內的廣泛使用，並探索建立區域內統一的金融產品交易平台。在信息流方面，應大力發展金融科技，通過創新技術提升跨境支付和結算效率，例如推廣區塊鏈技術用於貿易結算，確保信息傳遞的安全性和實時性。在人才流方面，可通過設立區域性金融人才交流和培訓平台，吸引全球高端金融人才，同時簡化專業資格互認程序，促進三地專業人士的自由流動和深度合作。這些措施可在前海、橫琴和南沙等試點區域“先行先試”，總結實踐經驗，助力大灣區金融服務一體化進程。



在推進前海、橫琴、南沙與香港共建金融服務一體化方面，李湛認為，應以市場需求為導向，統一跨境金融產品的監管標準，簡化跨境資金流動的審批流程，逐步從政策驅動轉向市場驅動，推動區域金融生態的可持續發展。



探索多幣種產品 滿足市場需求



其中，結合之前的試點經驗，前海可以擴大跨境人民幣貸款規模，開發更多符合市場需求的金融工具，如跨境理財通下的多幣種理財產品。應推動數字金融平台的建設，例如建立高效便捷的跨境支付系統，降低交易成本，讓居民更容易參與國際化金融服務。南沙可以利用其港口優勢，探索以貿易融資為核心的金融服務模式，為大灣區企業提供更便捷的國際結算和融資服務。橫琴則可以進一步引入國際保險和資產管理公司，滿足居民對多元化國際化金融產品的需求。



“自2019年公布大灣區規劃綱要以來，仍然沒有從本質上打破地方保護和市場分割的現狀。”香港中文大學（深圳）高等金融研究院政策研究員本力表示，透過推出“跨境雙總部”機制，利用內地與香港“兩種資源”和“兩個市場”的方式，通過營造雙體系、深度合作的大環境，破解城市招商引資難題，聚焦全球資源流入，持續改善產業結構，為粵港澳發展提供新動能，為內地與港澳更緊密合作提供新示範。最終實現大灣區形成“大城市群─金融中心群─世界級科創樞紐”，打通“科技─產業─金融”高水平循環的路徑。