美挑起關稅戰　資金避險沽美股

特朗普上台不到一個月，施政似乎諸事不利，導致市場劇烈震蕩，投資者對美股有戒心。（大公報） 中評社香港2月10日電／美國計劃對多國徵收對等關稅，美股上周五應聲急跌。在大規模貿易戰爆發陰影之下，有美國企業暫緩投資，亦有外商決定放棄美國市場，預期企業在美投資意欲持續下降，拖累經濟進一步減速，美國最終得不償失，可能成為貿易戰之中最大輸家。



大公報報導，特朗普上台不到一個月，施政似乎諸事不利，宣布對中國、加拿大、墨西哥加征關稅引發通脹加劇疑慮，若然本周進一步對多國徵收對等關稅，長債息勢必再推高，導致投資市場劇烈震蕩，華爾街股市難免一跌，科技股將成跌市重災區。同時，政策執行混亂，如聯邦法官叫停特朗普廢除出生公民權的行政令，而美國郵政是否接收內地及香港入境包裹政策朝令夕改。另外，主管政府效率部的馬斯克是否有權進入財政部中央支付系統引起很大爭議，加劇美國政治內鬥、社會矛盾。投資者對美股有戒心，年初至今標普指數僅升2.4%，上升動力減弱，年內隨時由升轉跌。



市場不明朗 美企減投資



上季美國經濟在高利率影響下明顯轉弱，環比增幅大跌0.8個百分點至2.3%，較市場預期的2.6%為低。特朗普2.0時代來臨，政策變數對美國經濟衝擊程度難以估計，尤其是特朗普打著美國優先旗號，透過加征關稅占取全球便宜，到頭來得不償失，美國正面對反制措施打擊，中國多箭齊發，對美國部分進口商品加10%至15%關稅、對關鍵礦產實施出口管制、對谷歌展開反壟斷調查等，市場盛傳內地可能調查蘋果公司App Store收費模式，反制措施似乎陸續有來。



值得留意的是，在鎢、碲、鉍、鉬及銦等礦產，中國在全球占主導地位，這都是半導體、航天航空行業的關鍵材料，對美國產業發展影響不容低估。由於特朗普政策不確定性高，影響企業投資意願，通用汽車首席執行官Mary Barra早前表示在不明朗的環境之中不會投入大量資金。數據顯示，美國企業投資呈現萎縮，去年第四季下跌約0.8%，相信是受特朗普重返白宮消息影響，企業投資不振的情況還會持續，勢拖累經濟增長。



零件成本增 美車企受重擊



其實，若美國執意向加拿大、墨西哥加征關稅，這如同搬石頭打自己腳，依賴墨西哥生產線、供應零部件的美國汽車業將受打擊，業績面臨大倒退，繼而大裁員，原因難以承受加征關稅而出現額外成本開支，更因為汽車售價大漲而影響銷量。分析估計，加征關稅將導致美國流失40萬個職位，汽車售價平均大漲3000美元，貿戰無贏家。



另外，美國單邊加征關稅與全球化發展潮流相違背，最終自我孤立。美國計劃對內地加征關稅，包括來自香港的商品，貿發局將今年全年港外貿出口增長由4%向下修訂至3.5%。因此，美國加征關稅影響仍是可控。面對美國關稅威脅，據報有港商決定放棄美國市場，全力拓展東盟等市場，美國濫用關稅政策影響外商在美投資意欲。



總而言之，美國動輒將關稅作武器，實屬損人不利己，嚇怕外國投資者，不利美元、美股、美債等金融資產表現。