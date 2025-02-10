中央通報3起整治形式主義基層減負問題

中評社北京2月10日電／據新華社報導，日前，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳對3起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報。具體如下：



1.中國就業培訓技術指導中心調研組赴基層調研搞層層多人陪同。2024年10月16日至18日，中國就業培訓技術指導中心一行3人赴某省兩個縣區開展勞務品牌建設工作調研。其間，對基層陪同人數缺乏嚴格把關，省、市、縣、鄉層層多人陪同，有時一個調研點陪同近10人，增加了基層負擔。調研組先後考察調研國家歷史文化名城、明清古街、千年古城墻等，一些調研點與調研主題明顯不符。



2.中國學生營養與健康促進會違規開展達標創建活動，評分標準繁瑣需基層提供大量證明材料。2024年9月，中國學生營養與健康促進會違規向各省區市有關單位下發通知，部署開展2025年“營養與健康學校（幼兒園）”建設申報評審工作，要求各省區市有關機構組織當地學校、幼兒園申報評審，且提出每年對達標學校工作開展情況進行考核。評分標準繁瑣，其中營養與健康學校評分表包含8大類共39項內容、117項評分標準，指標層級達到3級。中國學生營養與健康促進會以上做法明顯違反《整治形式主義為基層減負若干規定》關於規範創建示範和達標活動、統籌規範督查檢查考核等有關要求。



3.廣東惠州市教育部門對社會事務進校園缺乏統籌規範，違規開展達標、簽訂責任狀等活動，增加教師非教育教學負擔。惠州市教育局違反《整治形式主義為基層減負若干規定》，未叫停有關達標活動，2024年10月仍然開展中小學消防安全標準化管理達標驗收工作，要求學校對照100餘項驗收標準自評自查，準備每月防火檢查、每日防火巡查、消防安全教育等各類台賬資料。惠州市博羅縣教育局2024年5月開展預防學生溺水安全專項工作，把應由專業部門承擔的職責任務攤派給學校，安排學校全面排查校園周邊水庫、江河湖泊等重點水域，要求學生、家長頻繁簽訂承諾書、責任書，把防溺水工作台賬作為校長責任制考核和責任追究倒查的重要依據，非教育教學事務、過度留痕要求加重了中小學教師負擔。



以上問題反映出有的地方和單位貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神不嚴不實，在調研中搞迎來送往、層層陪同、不求實效，增加基層負擔；有的執行《整治形式主義為基層減負若干規定》不嚴格，違規面向基層開展創建達標活動，評價指標繁復，要求基層提供大量證明材料，搞文牘主義和繁瑣哲學；有的對社會事務進校園統籌不力，導致學校承擔過多不必要的非教育教學任務。