全球首條GW級鈣鈦礦組件量產線投運

中評社北京2月10日電／據科技日報報導，記者從江蘇錫山經濟技術開發區獲悉，作為江蘇省重大項目，極電光能建設的全球首條GW（吉瓦）級鈣鈦礦組件量產線日前正式投產運行。記者瞭解到，該項目達產後，預計每年產出約180萬片鈣鈦礦光伏組件，將為鈣鈦礦產品的快速推廣應用及推動能源的綠色低碳轉型等提供重要支撐。



在全球能源結構轉型加速的背景下，鈣鈦礦光伏技術因其高效率、低成本、低碳足跡、可透光及柔性化的優勢，被視為顛覆傳統晶矽技術的“下一代光伏解決方案”。極電光能GW級鈣鈦礦光伏組件量產線，是目前已投產且產能最大、技術及設備最先進的生產線。依托自主研發的“極創＋”整體解決方案等，該生產線針對大面積制備、高效率與高穩定性等關鍵維度，提出了長期有效的解決方案。



2024年11月5日，極電光能GW級量產線全工序整線貫通試運行。此次試運行中，2.8平方米超大面積鈣鈦礦組件首片順利下線，組件功率達到450W，全面積效率16.1%，創下了鈣鈦礦組件面積最大、功率最高的紀錄。



據悉，GW級鈣鈦礦組件量產線的正式投產，不僅將推動鈣鈦礦組件在地面電站、分布式光伏等場景的規模化應用，更將帶動上下游產業鏈協同發展，為“雙碳”目標提供關鍵技術支撐。“未來，極電光能將加速推進產品開發及高效產能布局，持續引領光伏產業變革。”極電光能聯合創始人、總裁於振瑞表示。