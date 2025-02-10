AI助力，中國網絡文學加速出海

中評社北京2月10日電／據人民日報海外版報導，在倫敦留學的小徐最近有個新發現：身邊的英國同學竟和自己在追同一部中國網絡小說。驚訝之餘，她嘗試在社交媒體上發帖“找同好”。這一找，“驚訝”變“驚喜”，一下子收到了法國、俄羅斯、美國、瑞典、菲律賓、馬來西亞等十幾個國家書迷的回復！



小徐的見聞，是近年來中國網絡文學加速出海的一個縮影。國產網文被全球讀者喜愛、“催更”，早已不是一件稀罕事。



不妨來看一組數據。2023年，我國網絡文學行業海外市場營收達43.5億元，同比增長7.06%；網文出海作品總量約69.58萬部，頭部平台海外用戶近3億。2024年11月，《詭秘之主》《全職高手》《慶餘年》《鬥羅大陸》等10部中國網文代表作品被收錄至大英圖書館，總收錄數升至26部。



網文出海為何迎來提質加速？AIGC（生成式人工智能）應用於網文翻譯是一股強勁“東風”。



中國文化產品走出去，翻譯是第一座橋梁。尤其在歷史、武俠、神話等中華傳統文化元素集中的領域，如何讓“俠之大者”的精神內核適配海外讀者的理解邏輯？如何將“東方神話”的文化價值與全球各民族的文明理念無縫銜接？想讓作品真正打動海外受眾，少不了專業譯者出入不同文化間，反復推敲、細細打磨。



然而，人工翻譯在速度、產能和成本上的限制，一度成為網文出海規模升級的“絆腳石”——截至2023年，中國網絡文學作家規模已超2400萬，作品總量突破3600萬部。僅靠人工去翻譯浩如煙海的網文作品，顯然是無法實現的。



AIGC的入場，為解決這個問題帶來了契機。