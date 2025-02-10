微短劇分類審核一年，精品化趨勢顯現

中評社北京2月10日電／據新華社報導，國家廣播電視總局日前公開發布《關於進一步統籌發展和安全 促進網絡微短劇行業健康繁榮發展的通知》，明確落實“分類分層審核”制度、“白名單”制度等，規範微短劇傳播秩序，確保播出安全。



據悉，該通知於2024年2月5日正式印發，距今已有一年，近日應群眾要求正式向全社會公開。



通知的印發背景和主要內容是什麼？



對此，廣電總局網絡視聽司負責同志介紹，微短劇爆發式增長過程中，出現了價值導向存在偏差、同質化嚴重等問題。廣電總局自2022年開始加大對微短劇監管和引導力度，特別是2024年以來出台了包括通知在內的一系列措施。



一方面，通知提出了推動微短劇科學化管理的路徑，要求根據微短劇行業實際，按“重點微短劇”“普通微短劇”“其他微短劇”分三個層級進行審核管理，以差異化、精準化管理優化審核流程、提高審核效率；網絡視聽平台、小程序、投流方等播出或引流、推送的所有微短劇，均須持有《網絡劇片發行許可證》或完成相應上線報備登記程序。



“通知明確了廣電總局、省局，以及播出平台內容把關和備案職責，實現了全部微短劇‘持證上崗’。”廣電總局網絡視聽司負責同志表示。



既有監管，也有扶持，通知同時對抓好微短劇的創作提升提出要求，包括加強推優扶持、加強創作支持、加強宣傳推介等，推動微短劇高質量創新性發展。



在影評人李星文看來，長遠而言，通知其實是一種保護性監管。“至少有一部分作品實現精品化，微短劇行業才能長治久安，這種辯證法必須講。”



通知印發一年來有哪些成效？