韓國智庫討論朝鮮當前局勢以及展望未來

研討會現場（主辦方供圖） 中評社首爾2月13日電（記者 崔銀珍）韓國慶南大學遠東問題研究所(IFES)2月4日下午在統一館以“2024年朝鮮局勢評價及2025年展望”為主題，舉行了“第75屆統一戰略論壇”，對朝鮮的政治變化和經濟成果及對韓、對外政策的評價和展望進行了討論，並於同月7日出版了論壇報告。



主辦統一戰略論壇的李寬世所長表示，2025年對於朝鮮來說，是朝鮮經濟開發五年計劃的最後一年，也是金正恩執政後準備第三次黨代會——第九次黨代會的重要一年，並評價為“隨著特朗普第二期政府上台，韓半島局勢變化的不確定性進一步加重，這是形成冷靜認識和應對必要性的共識的機會”。



其論壇的報告分為五個部分，1）2024年朝鮮政治的評價和2025年展望；2）朝鮮的對韓敵對政策變化和展望；3）特朗普上台和朝鮮的對美戰略展望；4）朝俄關係持續和變化展望；5）朝鮮《經濟發展五年計劃》成果評價和展望。韓國專家認為，朝鮮在2025年將繼續採取排除韓國、探索美國、貼近朝俄等強硬外交戰略，朝鮮會加強朝俄合作和調整與中國的關係將成為重要變數，同時還將加強經濟發展的動員機制。雖然特朗普第二期上台後朝美談判的可能性很大，但在因加強核武器而談判條件更加苛刻的情況下，韓國專家們一致認為，應該制定實質性、長期的對朝應對戰略，以應對朝鮮的戰略變化。以下整理了各韓國專家對分析朝鮮政策和對外戰略的展望和應對方案的意見：



前國家安全戰略研究院朝鮮研究室室長、One Korea Center代表郭吉燮認為，2025年度朝鮮的3大戰略戰術方向：1、完全落實"敵對兩個國家論"；2、擴大俄烏戰爭派兵成果；3、對美探索戰等；對韓外交暫時會無視。也就是說，短期內將致力於“兩個敵對國家論”的落實，營造緊張氣氛、履行各種後續措施（核擁有國法制化等）、注重俄烏戰爭等，展開對美探索戰，之後下半期有可能尋求“Again 2018朝美對話”。這一時期，有可能在一定程度上為特朗普新政府在國內經濟問題、烏中戰爭等首要問題上解了燃眉之急，也可以將目光轉向朝鮮問題，那時朝鮮也需要為建黨80周年(10.10)、第九次黨代會(2026.1)等重大活動做準備。因此，他分析認為，朝鮮尋求政策轉變可能是在俄烏戰爭休戰臨近之時正式展開。

